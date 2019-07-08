Копа Амеріка-2019: найкращими бомбардиром, гравцем та голкіпером турніру стали бразильці

Бразилія здобула перемогу на домашньому Копа Амеріка-2019, а гравці "селесао" отримали нагороди.

Найкращим голкіпером Копа Амеріка-2019 визнаний воротар збірної Бразилії Аліссон, який пропустив перший гол на турнірі лише у фінальному матчі проти Перу.

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем турніру став також бразильський футболіст – Дані Алвес. Віковий захисник зіграв у всіх 6 поєдинках та відзначився одним голом.

Найкращий бомбардир – нападник Греміо та член команди Тіте – Евертон. 23-річний форвард протягом 6 ігор відзначився у воротах суперника 3 рази.

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019