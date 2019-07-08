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Копа Амеріка-2019: найкращими бомбардиром, гравцем та голкіпером турніру стали бразильці

08:52 775 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: найкращими бомбардиром, гравцем та голкіпером турніру стали бразильці
Евертон, Аліссон та Алвес / Твіттер Копа Амеріка

Бразилія здобула перемогу на домашньому Копа Амеріка-2019, а гравці "селесао" отримали нагороди.

15’ Евертон
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон
 
Паоло Ґерреро 44’
15’ Евертон
44’ Паоло Ґерреро
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон

Найкращим голкіпером Копа Амеріка-2019 визнаний воротар збірної Бразилії Аліссон, який пропустив перший гол на турнірі лише у фінальному матчі проти Перу.

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем турніру став також бразильський футболіст – Дані Алвес. Віковий захисник зіграв у всіх 6 поєдинках та відзначився одним голом.

Найкращий бомбардир – нападник Греміо та член команди Тіте – Евертон. 23-річний форвард протягом 6 ігор відзначився у воротах суперника 3 рази.

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

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Бразилія перемогла Перу у фіналі Копа Амеріка: важкий тріумф неідеальних "селесао", судді в центрі уваги та шарм турніру
03:00
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Теги
Світ Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Бразилія Бразилія Бразилія - Перу Дані Алвес Дані Алвес Аліссон Аліссон Евертон Евертон
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