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Дани Алвес обновил мировой рекорд по выигранным трофеями

12:59 108 Читати українською
Дани Алвес обновил мировой рекорд по выигранным трофеями
Дани Алвес / Sport360

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал победителем Копа Америка и обновил мировой рекорд по выигранным кубкам.

15’ Эвертон
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон
 
Паоло Герреро 44’
15’ Эвертон
44’ Паоло Герреро
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон

Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов в карьере, информирует Coral.

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36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Копа Америка и Кубка Конфедераций. Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с Барселоной, 2 чемпионских титула во французской Лиге 1 с ПСЖ и один – в Серии А с Ювентусом.

Кроме этого, Дани Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды – Лигу Европы.

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Теги
Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Мир Бразилия Бразилия Бразилия - Перу Дани Алвес Дани Алвес
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