Дани Алвес обновил мировой рекорд по выигранным трофеями

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал победителем Копа Америка и обновил мировой рекорд по выигранным кубкам.

Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов в карьере, информирует Coral.

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36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Копа Америка и Кубка Конфедераций. Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с Барселоной, 2 чемпионских титула во французской Лиге 1 с ПСЖ и один – в Серии А с Ювентусом.

Кроме этого, Дани Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды – Лигу Европы.

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