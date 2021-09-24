"Я хочу повідомити, що вирішив не підписувати контракт з жодним клубом до кінця року. Я приїхав до Бразилії, щоб втілити в життя дитячу мрію. І я це зробив. Стати чемпіоном з клубом, який у тебе в серці, просто безцінно. Мова не про гроші, а про цінності, честь, характер, спадщину.

Дані Алвес офіційно розірвав контракт з Сан-Паулу та став вільним агентом

Потрібно ухвалювати складні рішення, але в житті нічого не буває просто. Це – ще одне рішення. Спасибі всім за інтерес до мене. Я б хотів закрити цю главу без будь-якого втручання в моє життя. Дякую", – написав Дані Алвес у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Алвес захищав кольори Севільї, Барселони, Ювентуса та ПСЖ, а з 2019 року виступав за Сан-Паулу, з яким виграв чемпіонат штату.

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