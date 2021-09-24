"Я хочу сообщить, что решил не подписывать контракт с одним клубом до конца года. Я приехал в Бразилию, чтобы воплотить в жизнь детскую мечту. И я это сделал. Стать чемпионом с клубом, который у тебя в сердце, просто бесценно. Речь не о деньгах, а о ценностях, чести, характере, наследстве.

Дани Алвес официально расторг контракт с Сан-Паулу и стал свободным агентом

Нужно принимать сложные решения, но в жизни ничего не бывает просто. Это – еще одно решение. Спасибо всем за интерес ко мне. Я бы хотел закрыть эту главу без какого-либо вмешательства в мою жизнь. Спасибо", – написал Дани Алвес в своем Instagram.

Напомним, что Алвес защищал цвета Севильи, Барселоны, Ювентуса и ПСЖ, а с 2019 года выступал за Сан-Паулу, с которым выиграл чемпионат штата.

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