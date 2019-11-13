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Дам шанс молодежи, – тренер сборной Эстонии не верит в победу над Украиной

21:49 19 Читати українською
Дам шанс молодежи, – тренер сборной Эстонии не верит в победу над Украиной
Карел Волайд / УАФ

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

 

"Завтра я дам шанс сыграть многим молодым футболистам. Но выйдут и опытные исполнители. Мы надеемся не отойти от того стиля, который избрал тренерский штаб.

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У нас есть фундамент и определенные задачи на матч с Украиной. Конечно, трудно ожидать содержательной игры от того состава, который мы будем вынуждены выставить против украинцев", – цитирует наставника эстонцев Волайда официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет товарищеский матч против сборной Эстонии на стадионе Славутич-Арена. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Карел Волайд Карел Волайд Славутич-Арена Эстония Эстония
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