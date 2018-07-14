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Даліч: Наші відносини з гравцями будуються на довірі – я не приймаю рішень, не поспілкувавшись з ними

13:07 156 Читать на русском
Даліч: Наші відносини з гравцями будуються на довірі – я не приймаю рішень, не поспілкувавшись з ними
Златко Даліч (справа) / фото: Reuters

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч напередодні фіналу чемпіонату світу-2018 проти Франції розповів про атмосферу в команді.

Нагадаємо, завтра Хорватія вперше у своїй історії зіграє у фіналі Мундіалю. Суперником балканців стане команда Франції.

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"Завтра фінал чемпіонату світу. Гравці знають, що це таке. Всі вони говорять мені самі, коли вони не на 100 відсотків готові – настільки у нас довірливі стосунки. Ми знаємо, що поставлено на карту. Якщо вони не зможуть на сто відсотків викластися, вони скажуть мені про це.

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Наші відносини будуються на повазі та довірі. Я хочу бути їхнім другом завжди – тільки так можна досягти успіху. Вони вдячні мені за мою роль. Ці відносини важливі, адже ми зібралися в цій команді ненадовго. Немає часу на суперечки, сварки. Між нами немає ніяких секретів і дилем. Я не приймаю рішень, не поспілкувавшись з гравцями", – цитує Даліча Championat.

До слова, матч Франція – Хорватія розпочнеться завтра о 18:00.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
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19
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Хорватія
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