Далич: Наши отношения с игроками строятся на доверии – я не принимаю решений, не пообщавшись с ними

Наставник сборной Хорватии Златко Далич накануне финала чемпионата мира-2018 против Франции рассказал об атмосфере в команде.

Напомним, завтра Хорватия впервые в своей истории сыграет в финале Мундиаля. Соперником балканцев станет команда Франции.

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"Завтра финал чемпионата мира. Игроки знают, что это такое. Все они говорят мне сами, когда они не на 100 процентов готовы – настолько у нас доверительные отношения. Мы знаем, что поставлено на карту. Если они не смогут полностью выложиться, они скажут мне об этом.

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Наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда – только так можно добиться успеха. Они благодарны мне за мою роль. Эти отношения важны, ведь мы собрались в этой команде ненадолго. Нет времени на споры, ссоры. Между нами нет никаких секретов и проблем. Я не принимаю решений, не пообщавшись с игроками", – цитирует Далича Championat.

К слову, матч Франция – Хорватия начнется завтра в 18:00.