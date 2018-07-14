toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Далич: Наши отношения с игроками строятся на доверии – я не принимаю решений, не пообщавшись с ними

13:07 32 Читати українською
Далич: Наши отношения с игроками строятся на доверии – я не принимаю решений, не пообщавшись с ними
Златко Далич (справа) / фото: Reuters

Наставник сборной Хорватии Златко Далич накануне финала чемпионата мира-2018 против Франции рассказал об атмосфере в команде.

Напомним, завтра Хорватия впервые в своей истории сыграет в финале Мундиаля. Соперником балканцев станет команда Франции.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

"Завтра финал чемпионата мира. Игроки знают, что это такое. Все они говорят мне сами, когда они не на 100 процентов готовы – настолько у нас доверительные отношения. Мы знаем, что поставлено на карту. Если они не смогут полностью выложиться, они скажут мне об этом.

Франция – Хорватия: Nike уже выпустила футболки в честь победы французов в финале ЧМ-2018

Наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда – только так можно добиться успеха. Они благодарны мне за мою роль. Эти отношения важны, ведь мы собрались в этой команде ненадолго. Нет времени на споры, ссоры. Между нами нет никаких секретов и проблем. Я не принимаю решений, не пообщавшись с игроками", – цитирует Далича Championat.

К слову, матч Франция – Хорватия начнется завтра в 18:00.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
3
час
:
17
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Златко Далич Златко Далич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Жоржиньо стал игроком Челси
    Англія — 14:1480 Жоржиньо стал игроком Челси
2
час
:
17
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук