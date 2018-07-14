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Франція – Хорватія: Nike вже випустила футболки на честь перемоги французів у фіналі ЧС-2018

10:01 358 Читать на русском
Франція – Хорватія: Nike вже випустила футболки на честь перемоги французів у фіналі ЧС-2018
Збірна Франції / фото: ФІФА

Американська компанія Nike вже підготувалась на випадок перемоги Франції у фіналі чемпіонату світу-2018. Відомий виробник вже випустив футболки збірної із двома зірками над логотипом.

Компанія Nike вже випустила більше 20 тисяч футболок на честь перемоги Франції у фіналі ЧС-2018. У випадку перемоги команди Дешама форма надійде у продаж з наступного тижня, повідомляє Footy Headlines.

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На формі над емблемою французів зображені дві зірки, що символізує дві перемоги на чемпіонатах світу. Нагадаємо, наразі Франція ставала чемпіоном світу лише раз – у 1998 році. Хорватія цього року вперше у своїй історії вийшла у фінал Мундіалю.

До слова, матч Франція – Хорватія розпочнеться завтра о 18:00.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
1
дн
:
7
год
:
31
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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