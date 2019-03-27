Cуд зобов’язав Яворського спростувати недостовірну інформацію про екс-директора Карпат Даріо Друді

Шевченківський районний суд Львова зобов’язав Ігоря Яворського, а також інформаційне агентство "Вголос" у місячний термін спростувати недостовірну інформацію про колишнього виконавчого директора Карпат Даріо Друді.

"Ця ситуація нагадує львівський трамвай, в який забіг безквитковий "заєць". Побачивши контролерів він спробував дати драла, але вже був спійманий за вуха. Ще й повітря встиг зіпсувати від страху, поки його виводили на вулицю.

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А якщо серйозно, то Карпати нікому не дозволять ображати та принижувати будь-кого із наших працівників, футболістів, менеджерів. Ми будемо відстоювати свою репутацію та свій імідж в межах чинного законодавства стільки часу, скільки знадобиться", – заявив віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

Наголошується, що Карпати чекають на публікацію-спростування на сайті інформаційного агентства "Вголос" слів Яворського в інтерв'ю, яке він дав минулого року.