Суд обязал Яворского опровергнуть недостоверную информацию об экс-директоре Карпат Дарио Друди

Шевченковский районный суд Львова обязал Игоря Яворского, а также информационное агентство "Вголос" в месячный срок опровергнуть недостоверную информацию о бывшем исполнительном директоре Карпат Дарио Друди.

"Эта ситуация напоминает львовский трамвай, в который забежал безбилетный "заяц". ​​Увидев контроллеров он попытался удрать, но уже был пойман за уши. Еще воздух успел испортить от страха, пока его выводили на улицу.

"Боявся, що мене вважатимуть зрадником батьківщини". Василь Рац – про діалоги з Лобановським, Прімеру і страшний параліч

А если серьезно, то Карпаты никому не позволят оскорблять и унижать кого-либо из наших сотрудников, футболистов, менеджеров. Мы будем отстаивать свою репутацию и свой имидж в рамках действующего законодательства столько времени, сколько понадобится", – заявил вице-президент Карпат Олег Смалийчук.

Отмечается, что Карпаты ждут публикацию-опровержение на сайте информационного агентства "Вголос" слов Яворского в интервью, которое он дал в прошлом году.