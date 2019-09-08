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Чутки про трансфер Неймара негативно впливали на гравців Барселони, – Піке

14:44 97 Читать на русском
Чутки про трансфер Неймара негативно впливали на гравців Барселони, – Піке
Жерар Піке / Reuters

Захисник чемпіонів Іспанії задоволений припиненням спекуляцій щодо повернення Неймара в Барселону.

"Перш за все, я вважаю, що немає ніякого сенсу в тому, щоб закривати трансферне вікно після третього туру чемпіонату.

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У підсумку всі ці непотрібні чутки з приводу Неймара, який залишився в Парижі, вплинули на наших футболістів. Нам не вдавалося зосередитися на головній меті і перемагати в матчах. Неймар – чудовий футболіст. Я думаю, що у нього в ПСЖ все буде добре. Подивимося, що буде далі. Знаю лише, що Неймар був щасливий в Барселоні", – наводить слова Піке L'еquipe.

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Нагадаємо, Барселона вкрай невдало розпочала чемпіонат Іспанії 2019/20 – всього чотири очки в трьох турах.

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Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Неймар Неймар Барселона Барселона Неймар в Барселону
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