Слухи о трансфере Неймара негативно влияли на игроков Барселоны, – Пике

Защитник чемпионов Испании доволен прекращением спекуляций относительно возвращения Неймара в Барселону.

"Прежде всего, я считаю, что нет никакого смысла в том, чтобы закрывать трансферное окно после третьего тура чемпионата.

Неймар в Барселону: игроки "блаугранас" стремились помочь клубу в трансфере бразильца необычным способом

В итоге все эти ненужные слухи по поводу Неймара, который остался в Париже, повлияли на наших футболистов. Нам не удавалось сосредоточиться на главной цели и побеждать в матчах. Неймар – отличный футболист. Я думаю, что у него в ПСЖ все будет хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Знаю только, что Неймар был счастлив в Барселоне", – приводит слова Пике L'еquipe.

"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару

Напомним, Барселона крайне неудачно начала чемпионат Испании 2019/20 – всего четыре очка в трех турах.

