ЧС-2023. Група С, 3 тур

Японія – Коста-Рика – 2:0

Голи: Наомото, 25, Фудзіно, 27

Іспанія – Замбія – 5:0

Голи: Абельєра, 9, Ермосо, 13, 70, Редондо, 69, 85

Японія потужно почала матч проти Коста-Рики, забивши двічі упродовж двох хвилин в середині першого тайму. Один із голів у свій актив записала 19-річна Аоба Фудзіно, яка стала наймолодшою авторкою забитого м'яча своєї збірної на чемпіонатах світу. Більше результативних дій в цьому матчі не було, про що японки ще можуть пошкодувати.

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Дещо за схожим сценарієм почалася зустріч Іспанії проти Замбії. Піренейки також швидко забили два, а потім марно намагалися ще бодай раз зламати опір суперниць. Втім, Замбія не змогла вистояти, посипавшись ближче до завершення гри. Іспанія додала ще три м'ячі. Дубль в активі Альби Редондо, яка вийшла на заміну по перерві. Обидва рази знадобилося втручання VAR, щоб зафіксувати взяття воріт.

Таким чином Іспанія та Японія (в обох по 6 очок) стали першими учасниками плей-офф жіночого чемпіонату світу 2023 року. В останньому турі вони зіграють між собою за право пройти далі з першого місця. Це насправді дуже важливо, адже дасть змогу оминути зустрічі зі збірною США у чвертьфіналі. Іспанію влаштує навіть нічия, адже у неї краща різниця м'ячів.

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