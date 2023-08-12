Жіночий ЧС-2023, 1/4 фіналу

Англія – Колумбія – 2:1

Голи: Хемп, 45+7, Россо, 63 – Сантос, 44.

ЧС-2023: Австралія вперше в історії вийшла до півфіналу, вибивши Францію – божевільна серія пенальті

На жіночому чемпіонаті світу з футболу, який триває в Австралії та Новій Зеландії, завершився останній матч 1/4 фіналу стадії плей-оф.

Англія, фаворит турніру перед стартом плей-оф, першою пропустила наприкінці першого тайму. Видовищний результат удар “за комірець” голкіперці Мері Ерпс виконала Лейсі Сантос, для якої гол став першим на поточному турнірі.

Англійки відповіли ще перед перервою, на сьомій компенсованій хвилині. Лорен Гемп скористалася помилкою голкіперки, що не зуміла зафіксувати м’яч, та на підбиранні встигла першою завдати удару – 1:1.

Вирішальним виявився гол Алессії Руссо після години ігрового часу. Англійка вдало позбулася опіки захисниці, вийшла на ударну позицію та впевнено вразила дальній кут – 2:1.

Нагадаємо, раніше до півфіналу пробилися збірні Іспанії та Швеції (зіграють між собою 15 серпня), а також Австралії (вона зустрінеться з Англією 16-го числа).