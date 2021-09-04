Після сенсаційної нічиєї у Нур-Султані збірна України залишилась на другому місці групи D, випереджаючи усіх переслідувачів на два очки, однак у боснійців та казахів був матч у запасі, а у фінів – аж два. Перший з них Суомі випало провести у Гельсінкі саме проти наших недавніх кривдників. Найбільш вигідним результатом для підопічних Олександра Петракова стала б поразка господарів, адже Казахстан навряд чи зможе скласти конкуренцію в битві за другу сходинку. Хоча в такій групі робити якісь прогнози важко.

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Маркку Канерва стартовим складом не здивував, а от Талгат Байсуфінов зумів вразити вболівальників та журналістів. Від успішної основи з матчу проти України у казахів залишився тільки центрбек Марочкін, а героїчного Валіулліна та голкіпера Покатілова не внесли навіть до заявки. Звісно, ротація після тривалого перельоту й важкого поєдинку в Нур-Султані очікувалась, але настільки кардинальні перестановки зрозуміти важко.

Тим не менш, рішення Байсуфінова в перші 20 хвилин повністю себе виправдовувало. Казахи виглядали свіжіше й агресивніше, тримаючи ініціативу й розриваючи суперника на флангах – особливо виділявся лівий, де діяли Аймбетов і Вороговський. Організувавши кілька перспективних вривань у штрафний, гості почали ще й моменти створювати.

Так, на 14-й хвилині Оразов закрутив м'яч із кутового прямо у ворота (Градецкі вибив його кулаками), а в атаці другим темпом Аймбетов замкнув подачу Вороговського на ближню стійку – сфера влучила у зовнішній бік сітки. На 17-й же Градецкі помилився на виході, випустивши м'яч із рук і дозволивши казахам розкатати кілька пасів у штрафному з фінальним пострілом Оразова. Вище воріт! Фіни взагалі провалювали гру по нічийних м'ячах.

Втім, в середині першого тайму підопічні Маркку Канерви зуміли перехопити контроль над грою. Вже на 20-й хвилині Пуккі проштовхнув м'яч на лівий край карного майданчика, фактично організувавши Валакарі вихід віч-на-віч, однак кут обстрілу вже був занадто гострим – Шацкій скоротив дистанцію й парирував його удар. Після цього у збірної Фінляндії пройшла низка стандартів, у яких голкіпер казахів діяв не найкращим чином.

Найбільш гаряче було на 30-х хвилинах, коли Суомі відверто притиснула Казахстан. На 31-й забивати міг Валакарі, який на дриблінгу увірвався в карний майданчик і пробив в ближній кут (Марочкін накрив постріл), а на 34-й Тейлор завдав удару з відскоку метрів з 20-ти – м'яч пішов під поперечку, але Шацкій парирував. Ще за три хвилини Тейлор стріляв з близької дистанції внаслідок скидки від Уронена (Жуков встиг кинутись під м'яч), а на 39-й хвилині Пуккі увірвався на лінію штрафного й пробив у лівий кут. Трохи неточно!

Перед свистком на перерву гості могли самі подарувати гол Фінляндії – Єрланов з правого флангу віддав необачний пас назад, Пуккі й Уронен готові були його перехопити, але Шацкій вчасно вибіг з воріт, вибивши м'яч у підкаті! Втім, після цього епізоду Казахстан несподівано повернув ініціативу, огризнувшись двома непоганими контратаками та невдалим стандартом. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм гості несподівано розпочали з потужного удару Вороговського метрів з 22-х, з підйому стопи. Градецкі не без проблем парирував. На жаль, на цьому гострота з боку казахів завершилась. Фіни перехопили ініціативу й одразу ж відповіли пострілом Валакарі з лінії штрафного – його встигли заблокувати, однак далі оборона підопічних Талгата Байсуфінова ковтала момент за моментом.

На 55-й хвилині рахунок повинен був відкривати невтомний Валакарі, який відкрився у карному майданчику, отримав передачу від Пуккі й потужно пробив метрів з восьми у дев'ятку – Шацкій врятував Казахстан. На 57-й Пуккі протягнув м'яч у штрафний і покотив його у правий нижній кут, але сфера промайнула поруч зі стійкою! Ще за хвилину Теему небезпечно прострілив вздовж воротарського, однак Пох'янпало трішечки розминувся з м'ячем. Зрештою, на 60-й хвилині захисники капітулювали: Уронен відкрився на лівому фланзі й спокійно, без будь-якого спротиву, виконав подачу – Пох'янпало замкнув її ударом головою в правий верхній кут. 1:0!

Талгат Байсуфінов одразу провів заміну, кинувши у бій атакувальних Васільєва та Тагибергена, а трохи згодом додавши до атаки ще й Куата з Шушеначевим. Підсилення було серйозним (за казахськими мірилами), однак за 25 хвилин після пропущеного голу команда не створила нічого цікавого – у гостей можна було згадати тільки дальній удар Тагибергена в руки Градецкі, а також кілька проникних передач у карний майданчик без завершення. Втім, і Фінляндія в цей період зустрічі не загострювала.

В ендшпілі зустрічі Маркку Канерви випустив велику кількість свіжих футболістів. Це дозволило перехопити ініціативу й перевести гру на чужу третину поля, хоча цікавих епізодів біля воріт все одно не виникало. Казахстан огризнувся ще одним дальнім ударом – і все. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Суомі.

Таким чином, Фінляндія набрала 5 очок, потіснивши Україну з другої позиції у турнірній таблиці групи D. При цьому у неї залишається ще один матч в запасі. Казахстан з двома заліковими балами залишився на дні.

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