У рамках кваліфікації на ЧС-2022 в групах G та H відбулися матчі 5-го туру групового етапу.

Група G

Латвія – Норвегія – 0:2

Голи: Холанд, 20 (п), Ельюнуссі, 66

Гібралтар – Туреччина – початок матчу о 21:45

Нідерланди – Чорногорія – початок матчу о 21:45

Група Н

Кіпр – Росія – 0:2

Голи: Єрохін, 6, Жемалєтдінов, 55

Словенія – Мальта – 0:1

Гол: Ловріч, 45 (п)

Словаччина – Хорватія – початок матчу о 21:45

Ерлінг Холанд у другому матчі поспіль відзначився забитим м'ячем на 20-й хвилині поєдинку. Єдина різниця – сьогодні з пенальті. Три дні тому Норвегія не змогла втримати переможний результат проти Нідерландів. Латвії ж забракло класу гідно відповісти скандинавам. Натомість гості на старті другого тайму закріпили свою перевагу – після класної комбінації забив Ельюнуссі. Відтак, Норвегія бодай тимчасово очолила групу G.

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Перший матч під керівництвом Валерія Карпіна Росія звела до безгольової нічиєї проти Хорватії. З Кіпром прогнозовано було значно менше проблем. Росіяни забили по голу на старті кожного з таймів. Два асисти у свій актив записав Федір Смолов, якого останнім часом ігнорував попередній наставник.

Словенія лише завдяки пенальті здолала Мальту і піднялася на третю сходинку секстету. Наразі Росія вийшла на перше місце, де їх може наздогнати Хорватія.