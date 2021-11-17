Відбулись поєдинки у рамках північноамериканського відбору до ЧС-2022. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Північна Америка

Кваліфікація до ЧС-2022, третій етап, 8-й тур

Ямайка – США – 1:1

Голи: Антоніо, 22 – Веа, 11

Панама – Сальвадор – 2:1

Голи: Ватерман, 50, Гондола, 52 – Енрікес, 1

Коста-Ріка – Гондурас – 2:1

Голи: Дуарте, 20, Г. Торрес, 90+5 – Кіото, 35

Канада – Мексика – 2:1

Голи: Ларін, 45+2, 52 – Еррера, 90

Ямайка змогла відібрати очки в США. Тімоті Веа вже на 11 хвилині вивів американців вперед у рахунку, але до перерви Антоніо вирівняв становище, і зробив це фантастичним ударом метрів з 30 у дальню дев'ятку. Попри перевагу американців у контролі м'яча, Ямайка втримала нічийний рахунок.

Great goal by Michail Antonio



The attempted rebound celebration pic.twitter.com/979rOyYR7t — GOAL (@goal) November 16, 2021

Канада досить несподівано переграла Мексику та очолила турнірну таблицю. Головним героєм зустрічі став нападник Бешикташа Ларін, який оформив дубль. Мексиканці лише на 90 хвилині відповіли голом Еррери, який нічого не дав для "Ель Трі".

Коста-Ріка переграла Гондурас. Дуарте та Кіото в першому таймі обмінялись голами, а вже в компенсований час костаріканці вирвали перемогу завдяки голу Герсона Торреса. В іншому поєдинку Панама здолала Сальвадор та зберегла 4 місце, яке дає право зіграти у стикових матчах до ЧС-2022.

Морено допоміг Болівії знищити Уругвай, Рамірес не врятував Венесуелу, Аргентина пакує валізи на ЧС-2022: відбір