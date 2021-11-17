Найстатусніший матч кваліфікації на ЧС-2022 у Південній Америці завершився нульовою нічиєю. Бразилія і Аргентина подарували все, крім голів.

Бразилія підходила до матчу вже з путівкою на чемпіонат світу, а Аргентина ще бореться за вихід на Мундіаль. Перше Суперкласіко призвело до скандалу – вересневий поєдинок зірвали. Тому сьогодні команди вийшли з максимальною мотивацією. Мессі всупереч обуренню ПСЖ з'явився в стартовому складі Аргентини, а в бразильців за відсутності Неймара головною зіркою був Вінісіус.

Яскраво, інтенсивно, емоційно...

Флагмани південноамериканського футболу подарували видовище, з перших хвилин поринувши в гру. Ініціатива переходила від однієї збірної до іншої. На стартових хвилинах Аргентина застосувала неймовірно агресивний пресинг і змусила гостей помилятися. Згодом вже Бразилія 5-6 футболістами зустрічала господарів на їхній половині.

Жодна з команд не намагалася заспокоїти гру. Перехоплення – і відразу пас вперед, відразу спроба загострити. Кунья навіть пробив по воротах з центрального кола. Такий рівень інтенсивності не давав позіхнути, але призводив до метушні та великої кількості втрат. М'яч переходив з ніг у ноги. Матч доводилося часто зупиняти через брутальні фоли.

Суперники не цуралися грати грубо, а суддя не витримував напруги. Бразилець рукою у своєму штрафному зупиняє прохід Мессі – арбітр фіксує фол Лео. Рафіньї відмашкою розквасили губу – ніхто не отримав навіть жовтої. Емоції зашкалювали. Пакета ледь не спровокував бійку, а Мессі все виказав в обличчя уругвайському рефері.

...але неефективно

А от гольових моментів було мало. Реальні шанси двох команд можна порахувати на пальцях. Вінісіус пригадав, як не реалізовувати вихід сам на сам. З ударами Мессі (проти нього щільно грали 3-4 бразильці) без проблем впорався Аліссон.

Першого влучання у площину довелося чекати до кінця першого тайму. Це Фред здалеку пробив у руки Мартінесу – не на трибуни і вже добре. А от Аліссону довелося попітніти, щоб витягнути з кута воріт класний постріл Де Пауля.

Після такого матчу хочеться говорити не про гольові моменти, а описувати підкати Фабінью (7 вдалих) та фінти Ді Марії. Анхель, до речі, зірвав оплески трибун, коли осоромив Вінісіуса, прокинувши м'яч поміж ніг.

Віні відігрався на Моліні шикарною рулектою.

Enquanto a argentina joga sujo, o Brasil joga assim:#BRAxARG

Rafinha

Alisson

Otamendi

Antoni

Juizão pic.twitter.com/uWWKkVnYUz — dharles almeida (@DharlesAlmeida) November 17, 2021

А Де Пауль дав майстерклас, як не треба симулювати.

Rodrigo De Paul's dive for Argentina against Brazil.



The referee gave a free kick to Brazil but no yellow card.pic.twitter.com/BOmDUWmAQg — Sam Street (@samstreetwrites) November 17, 2021

Фред – MVP

У другому таймі футболісти втомилися. Конструктиву стало ще менше, а боротьби ще більше. Ще кілька провокацій, ще кілька суперечок з арбітром, ще кілька жовтих карток. Вінісіус знову зажував ударну позицію, а Мессі знову програв дуель Аліссону. Як не дивно, найгостріше пробив Фред – м'яч облизнув поперечину.

Ексгравець Шахтаря взагалі був найкращим на полі. Він на пару з Фабінью випалив центр поля. Фред 8 разів вдало зіграв у відборі (двічі у власному штрафному!), заробив 4 фоли та виграв 16 єдиноборств. І встиг двічі потурбувати Мартінеса дальніми ударами. Класний перфоманс у виконанні хавбека МЮ. Оцінка SofaScore – 7.8.

Суперкласіко завершилося нульовою нічиєю. Аргентина набрала 29 очок, залишилася на другому місці та наблизилася до чемпіонату світу. Бразилія вже там – 35 балів і перша сходинка.