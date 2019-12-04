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ЧС-2022: УЄФА змінив формат відбіркового турніру

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ЧС-2022: УЄФА змінив формат відбіркового турніру
ЧС-2022: УЄФА змінив формат відбіркового турніру

Формат кваліфікації європейських збірних на чемпіонат світу переглянуто. На катарський Мундіаль у 2022 році поїде 13 національних команд.

УЄФА пішов на зміни формату відбору, повідомляє офіційний сайт організації.

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У кваліфікації до ЧС-2022 європейські збірні розділять на 10 відбіркових груп – по 5 національних команд у кожній. Переможці квінтетів автоматично потраплять на Кубок світу. Ще 3 путівки на катарський Мундіаль розіграють 12 збірних: 10 команд, що зайняли другі місця в своїх групах, і ще 2 команди з Ліги націй 2020/21.

Ці 12 збірних розділять на три групи по 4 команди в кожній. Там вони зіграють за системою плей-офф: два півфінали та фінал. Переможець кожної з груп поїде на чемпіонат світу.

До слова, ЧС-2022 пройде в листопаді-грудні 2022 року в п'яти містах Катару.

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