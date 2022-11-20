Ще до стартового свистка матч-відкриття ЧС-2022 встиг стати скандальним. За кілька днів до Мундіалю один із бахрейнських політологів заявив, що Катар підкупив вісьмох футболістів збірної Еквадору, а єдиний гол господарі заб'ють по перерві. Даремно журналісти намагалися довести, що цей політолог вже давно займається накидами на країну-суперника у регіоні – ставки обвалились, а вболівальники завмерли в очікуванні.

Для футбольних гіків цей поєдинок був дуже цікавим і суто зі спортивних причин. Протягом десяти років Катар піарив свою академію Aspire – і вона дійсно досягла фантастичних успіхів, перетворивши "бордових" на провідну національну команду Азії. Вона грала в іспанському стилі й непогана зарекомендувала себе на міжнародних турнірах, тож від господарів очікували крутого виступу.

Еквадор вважався вельми зручним суперником. В попередніх чотирьох іграх "La Tri" не відзначились жодного разу, а у семи поспіль поєдинках до цього вони забивали не більше одного гола. З іншого боку, за останні 13 матчів підопічні Густаво Адольфо зазнали всього однієї поразки, причому здолати Еквадор не змогли Японія, Мексика, Аргентина, Перу та Бразилія

В кадровому плані латиноамериканці були на порядок сильнішими – у стартовому складі вийшли навіть не всі футболісти з АПЛ. Катар же здивувати лайн-апом не міг, але від нього очікували на крутий системний футбол.

Перший тайм перекреслив усі прогнози, а тактичних аналітиків він взагалі шокував. Прославленого Катару просто не було на полі – команда Фелікса Санчеса Баса (свого часу він виховав Монтою, Кркіча й Деулофеу) не провела жодної атаки, провалили увесь пресинг і мала всього один удар по воротах. Ніхто ніколи не згадає, куди й ким він був завданий.

Щонайголовніше, Катар допускав шалені помилки в обороні. Вже на 3-й хвилині господарі пропустили перший гол – втім, він перетворився на перший скандал! Гості заробили штрафний, на перехоплення подачі з якого побіг голкіпер. Внаслідок зіткнення стався відскок на Торреса – той у падінні через себе виконав передачу вздовж лінії воротарського, а Валенсія переправив м'яч у ворота!

Щоправда, після перегляду VAR гол скасували через офсайд. На стоп-кадрах було неможливо зрозуміти, хто заліз у положення поза грою – навіть красива графіка не допомогла. Всі одразу згадали про договірняк, і лише пізніше в соцмережах повідомили, що ж сталося. Торрес у боротьбі з голкіпером скинув м'яч на Естраду – саме він перебував у офсайді й саме він зробив непомітний пас на Фелікса.

Попри такий подарунок долі, оборона Катару продовжила дарувати Еквадору моменти. Вже на 17-й хвилині це вилилось у вривання Валенсії на побачення з голкіпером та фол Аль-Шіба проти нападника – пенальті! Еннер впевнено його реалізував, розвіявши усі переживання щодо договірняка.

Ще через дві хвилини простріл Еступіньяна замикав Естрада, однак з метру він не зміг влучити у ворота (та ще й в офсайд заліз). На 31-й же хвилині "La Tri" скористалися черговою помилкою захисників – Пресіадо отримав пас на правий фланг і виконав простенький навіс у центр штрафного, а Валенсія у шикарному стрибку спрямував м'яч під дальню стійку. 0:2!

Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця. Валенсія, який ледь не травмувався перед перервою, пішов відпочивати із рекордним досягненням – він став другим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль у матчі-відкритті. Першим був Анджело Ск'явіо, і це сталося в 1934 році. Крім того, Еннер забив 5-й гол на чемпіонаті світу, увірвавшись у суперзіркову компанію.

Перший тайм зміг захопити увагу вболівальників на усій планеті, а от другий якось розчарував. До початку 70-ї хвилин Катар виглядав дещо активніше в роботі з м'ячем, але жодного моменту підопічні Фелікса Санчеса Баса не створили. Було лише два дальніх і негострих удари.

Аж на 87-й хвилині Мунтарі реально міг скоротити відставання в рахунку, отримавши закидання з глибини за спину Інкап'є – хавбек помітив вихід голкіпера й з ходу перекинув його. На жаль для "бордових", м'яч пролетів над поперечкою.

Еквадор виглядав не краще. Лише в другій половині тайму команді вдалося перехопити ініціативу, але створити вдалося всього один момент – це Ібарра пробив метрів з 20-ти низом. Аль-Шіб нарешті парирував. Можна також згадати кілька перспективних вривань та стандартів, однак жоден з них не дійшов до логічного завершння.

Показово, що в соцмережах робили меми й обговорювали рекорди лишень першого тайму, а от про другий просто нічого було сказати. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Еквадору з рахунком 2:0.