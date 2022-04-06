Президент ФІФА Джанні Інфантіно спростував інформацію, що "Скуадра Адзурра" може зіграти на Мундіалі в Катарі замість Ірану.

Нещодавно з'явилася інформація, що збірна Ірану може бути позбавлена права участі у чемпіонаті світу через регулярні порушення прав жінок – зокрема, під час останнього матчу кваліфікації. Головним претендентом на заміну називали Італію, яка сенсаційно вилетіла у півфіналі плей-офф відбору від Північної Македонії.

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Щоправда, очільник ФІФА Джанні Інфантіно розвіяв останні сподівання своїх співвітчизників. Відповідаючи на питання про можливість надання путівки Італії функціонер сказав наступне: "Давайте, будемо серйозними, будь ласка", повідомляє Football Italia.

До слова, Іран є потенційним суперником збірної України у груповому турнірі ЧС-2022. Щоправда, для цього команді Олександра Петракова треба обіграти Шотландію та Уельс.

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