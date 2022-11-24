Чемпионат мира в Катаре перелистнул новую страницу в истории Мундиалов.

Главный тренер сборной Канады Джон Гердман стал первым наставником в истории футбола, работавшим на женском и мужском чемпионатах мира, сообщает BT Sport.

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57-летний специалист в 2007 и 2011 годах сыграл на двух женских чемпионатах мира со сборной Новой Зеландии, а в 2015 году выступал на Мундиале со сборной Канады. В январе 2018-го он возглавил мужскую сборную "кленовых листьев", с которой сумел пробиться на мировое первенство в Катаре.

В первом матче группы F подопечные Гердмана минимально уступили Бельгии (0:1) и идут последними в турнирной таблице своего квартета.

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