Лідер і капітан чинних володарів Копа Амеріка завершив відновлення від травми, тому готовий допомогти своїй збірній у протистояннях з Уругваєм та Бразилією.

Останнє тренування збірної Аргентини 34-річний Мессі провів без жодних обмежень, хоча перед тим займався індивідуально через проблеми з коліном. Відповідно, 10-й номер "альбіселестес" точно зіграє проти Уругваю в наступному матчі відбору на ЧС у Катарі, зазначає TyC Sports.

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Щоправда, Ліонель Скалоні поки не визначився, чи випустить Мессі з перших хвилин, але по ходу поєдинку нападник ПСЖ вийде точно. Якщо не трапиться форс-мажору, то поєдинок із Бразилією Мессі гарантовано розпочне у старті. Нагадаємо, через травму форвард пропустив два останні матчі ПСЖ, а перед тим був замінений вже в перерві поєдинку з Ліллем.

Матчі Уругвай – Аргентина і Аргентина – Бразилія відбудуться 13 і 17 листопада відповідно. Після 11-ти ігор відбору на чемпіонат світу-2022 Мессі та Ко посідають друге місце, відстаючи від Бразилії на 6 очок. Відрив Аргентини від третього місця складає 8 пунктів.

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