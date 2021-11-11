Лидер и капитан действующих обладателей Копа Америка завершил восстановление от травмы, поэтому готов помочь своей сборной в противостояниях с Уругваем и Бразилией.

Последнюю тренировку сборной Аргентины 34-летний Месси провел без всяких ограничений, хотя прежде занимался индивидуально из-за проблем с коленом. Соответственно, 10-й номер "альбиселестес" точно сыграет против Уругвая в следующем матче отбора на ЧМ в Катаре, отмечает TyC Sports.

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Правда, Лионель Скалони пока не определился, выпустит ли Месси с первых минут, но по ходу поединка нападающий ПСЖ выйдет точно. Если не случится форс-мажора, то поединок с Бразилией Месси гарантированно начнет в старте. Напомним, из-за травмы форвард пропустил два последних матча ПСЖ, а перед тем был заменен уже в перерыве поединка с Лиллем.

Матчи Уругвай – Аргентина и Аргентина – Бразилия состоятся 13 и 17 ноября соответственно. После 11-ти игр отбора на чемпионат мира-2022 Месси и Ко занимают второе место, отставая от Бразилии на 6 очков. Отрыв Аргентины от третьего места составляет 8 пунктов.

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