Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані лютував через виліт своєї національної команди з чемпіонату світу-2022.

Після фінального свистка гравці збірної Уругваю накинулись на арбітра через епізод в компенсований час, коли суддя вирішив не призначати пенальті після падіння Кавані.

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Едінсон не міг заспокоїтись, коли йшов у підтрибунне приміщення – форвард агресивно штовхнув п'єдестал з екраном VAR, який, звичайно ж, впав.

Нагадаємо, Уругвай впевнено обіграв Гану, але Південна Корея в паралельному матчі перемогла Португалію. Саме через азіати вийшли до плей-офф, а от уругвайці та ганці вирушать додому.

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