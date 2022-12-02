Збірна Уругваю лютувала через виліт з ЧС-2022 – через це могло дістатись арбітру.

Уругвай переміг Гану (2:0), але в паралельній грі Південна Корея шокувала всіх, вирвавши перемогу над Португалією. Через це саме азіатська команда здобула право на вихід у плей-офф.

Перемога зі сльозами вильоту у відеоогляді матчу Гана – Уругвай – 0:2

Уругвайцям був потрібен бодай ще один м'яч, а суддя не призначив пенальті в моменті з падінням Кавані. Це розізлило гравців збірної Уругваю, які після гри емоційно щось намагались довести судді та чіпали руками.

Зауважимо, що Південна Корея вийшла з групи H, оскільки мають більше забитих та пропущених м'ячів – 4:4. В Уругваю ж за 3 поєдинки вийшло 2:2.

Уругвай переміг Гану, але драматично вилетів з ЧС-2022 – корейці підклали свиню й довели Суареса до сліз