После финального свистка игроки сборной Уругвая набросились на арбитра из-за эпизода в компенсированное время, когда судья решил не назначать пенальти после падения Кавани.

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Эдинсон не мог успокоиться, когда шел в подтрибунное помещение – форвард агрессивно толкнул пьедестал с экраном VAR, который, конечно же, упал.

Напомним, Уругвай уверенно обыграл Гану, но Южная Корея в параллельном матче победила Португалию. Именно через азиаты вышли в плей-офф, а вот уругвайцы и гонцы отправятся домой.

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