ЧС-2022: четверта збірна опинилась під загрозою дискваліфікації з Мундіалю – відомо, хто її може замінити
Чемпіонат світу в Катарі оповитий не першим скандалом ще до початку змагань. Втратити путівку може Камерун.
"Неприборкані леви" опинились під загрозою дискваліфікації через скандал з формою напередодні ЧС, повідомляє Sportal.blic.
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Річ у тім, що Федерація футболу Камеруну на чолі з Самюелем Ето'О в односторонньому порядку відмовилась від співпраці з французьким брендом Le Coq Sportif, який забезпечував їх формою у відборі. Організація вже уклала договір з американською компанією One All Sport, а та презентувала нове екіпірування.
Водночас французи подали на Камерун у суд. ФІФА втрутилась у конфлікт і нібито стала на сторону колишнього спонсора. Ето'О попри тиск прагне співпрацювати з американським технічним спонсором.
Наслідки для Камеруну можуть бути фатальними, розповідає тамтешній юрист Ме Нтімбана Боно: "Відмова Федерації виконувати рішення може призвести до дискваліфікації команди з ЧС, який організовує ФІФА". Замінити "неприборканих левів" у Катарі може Алжир.
Раніше під питанням була участь трьох збірних – Еквадору, Ірану та Тунісу. Усі вони попередньо гратимуть на ЧС.
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