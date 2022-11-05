Чемпіонат світу в Катарі оповитий не першим скандалом ще до початку змагань. Втратити путівку може Камерун.

"Неприборкані леви" опинились під загрозою дискваліфікації через скандал з формою напередодні ЧС, повідомляє Sportal.blic.

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Річ у тім, що Федерація футболу Камеруну на чолі з Самюелем Ето'О в односторонньому порядку відмовилась від співпраці з французьким брендом Le Coq Sportif, який забезпечував їх формою у відборі. Організація вже уклала договір з американською компанією One All Sport, а та презентувала нове екіпірування.

Водночас французи подали на Камерун у суд. ФІФА втрутилась у конфлікт і нібито стала на сторону колишнього спонсора. Ето'О попри тиск прагне співпрацювати з американським технічним спонсором.

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Наслідки для Камеруну можуть бути фатальними, розповідає тамтешній юрист Ме Нтімбана Боно: "Відмова Федерації виконувати рішення може призвести до дискваліфікації команди з ЧС, який організовує ФІФА". Замінити "неприборканих левів" у Катарі може Алжир.

Раніше під питанням була участь трьох збірних – Еквадору, Ірану та Тунісу. Усі вони попередньо гратимуть на ЧС.

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