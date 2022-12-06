Ветеран Барселони Серхіо Бускетс вписав своє ім'я в історію збірної Іспанії завдяки виступам на чемпіонатах світу.

34-річний півзахисник зі старту розпочав поєдинок 1/8 фіналу катарського Мундіалю проти Марокко. Це його 17 матч на ЧС.

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За цим показником Бускетс зрівнявся з голкіпером Ікером Касільясом та оборонцем Серхіо Рамосом. Це наразі рекорд. Іспанія поступилась Марокко у серії пенальті, тож цього року Серхіо стати одноосібним рекордсменом не вдасться.

Хавбек провів 7 поєдинків на переможному для Іспанії чемпіонаті світу 2010 року в ПАР, 2 матчі – на бразильському ЧС-2014, 4 – на російському Мундіалі 2018-го та 4 – на цьому.

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