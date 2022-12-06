ЧМ-2022: Бускетс повторил рекорд сборной Испании, сравнявшись с Касильясом и Рамосом
20:04 - Читати українською
Ветеран Барселоны Серхио Бускетс вписал свое имя в историю сборной Испании благодаря выступлениям на чемпионатах мира.
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34-летний полузащитник со старта начал поединок 1/8 финала катарского Мундиаля против Марокко. Это его 17 матч на ЧМ.
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По этому показателю Бускетс сравнялся с голкипером Икером Касильясом и защитником Серхио Рамосом. Это пока рекорд. Испания уступила Марокко в серии пенальти, поэтому в этом году Серхио стать единоличным рекордсменом не удастся.
Хавбек провел 7 поединков на победном для Испании чемпионате мира 2010 года в ЮАР, 2 матча – на бразильском ЧМ-2014 и 4 – на российском Мундиале 2018-го.
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