Ветеран Барселоны Серхио Бускетс вписал свое имя в историю сборной Испании благодаря выступлениям на чемпионатах мира.

34-летний полузащитник со старта начал поединок 1/8 финала катарского Мундиаля против Марокко. Это его 17 матч на ЧМ.

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По этому показателю Бускетс сравнялся с голкипером Икером Касильясом и защитником Серхио Рамосом. Это пока рекорд. Испания уступила Марокко в серии пенальти, поэтому в этом году Серхио стать единоличным рекордсменом не удастся.