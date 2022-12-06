Гаві став рекордсменом збірної Іспанії та другим після Пеле в історії ЧС
17:54 - Читать на русском
Півзахисник Барселони Гаві увійшов в історію чемпіонатів світу та збірної Іспанії завдяки матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Марокко.
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Тренерський штаб "Фурії Рохи" на чолі Луїсом Енріке випустив юного хавбека з перших хвилин зустрічі. Це зробило його наймолодшим гравцем в історії збірної, який грав у плей-офф зі старту.
Марокко – Іспанія: онлайн-трансляція 1/8 фіналу ЧС-2022 – Луїс Енріке дивує
Ба більше, у віці 18 років 123 днів Гаві став другим наймолодшим гравцем у плей-офф ЧС. Рекорд належить легендарному Пеле, який вийшов в основі на фінал 1958 року проти Швеції у віці 17 років та 249 днів.
До сьогодні в активі таланта було 16 поєдинків у футболці іспанців. Дебют відбувся у червні 2021-го.
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