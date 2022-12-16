Колишній нападник збірної Аргентини не просто тренується разом із національною командою, а й з недавнього часу живе разом із нею. Як повідомляє Tyc Sports, Кун оселився в одному номері з капітаном команди і за сумісництвом зі своїм кумом Ліонелем Мессі.

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Це сталося після півфінального матчу із Хорватією. Мессі попросив аргентинську Асоціацію футболу дозволити Агуеро перебувати в розташуванні збірної 24 години на добу і отримав схвалення. Цей крок покликаний допомогти Лео підготуватися до фіналу ЧС-2022 ментально.

Повідомляється, що на вчорашньому тренуванні Агуеро забив гарний гол.

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