Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, як готувався до виконання пенальті проти голкіпера Хорватії Домініка Ліваковіча у півфіналі ЧС-2022.

"Я вивчав техніку хорватського голкіпера з Херонімо Рульї та з Еміліано Мартінесом. Ми говорили про те, як він довго чекає, коли гравець ударить по м'ячу, перш ніж зреагувати. Найкраще було здивувати і пробити відразу, замість того, щоб дивитися на нього та витримувати паузу.

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Коли ти чекаєш на момент протягом тривалого часу, то важко ухвалити правильне рішення. Тому я був сповнений рішучості виконати удар саме так, як, зрештою, і зробив це", – цитує Мессі MailSport ​​​​​​з посиланням на TyC Sports.

Нагадаємо, Домінік Ліваковіч на ЧС-2022 вразив своїм умінням відбивати пенальті, вигравши для Хорватії післяматчеві серії проти Японії та Бразилії. У півфіналі турніру Мессі таки зумів переграти голкіпера з 11-метрової позначки, поклавши початок розгромній перемозі Аргентини.

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