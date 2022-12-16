Бывший нападающий сборной Аргентины не просто тренируется вместе с национальной командой, но и с недавних пор живёт вместе с ней. Как информирует Tyc Sports, Кун поселился в одном номере с капитаном команды и по совместительству со своим кумом Лионелем Месси.

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Это случилось после полуфинального матча с Хорватией. Месси попросил аргентинскую Ассоциацию футбола разрешить Агуэро находиться в расположении сборной 24 часа в сутки, и получил одобрение. Этот шаг призван помочь Лео подготовиться к матчам ЧМ-2022 ментально.

Сообщается, что на вчерашней тренировке Агуэро забил красивый гол.

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