ЧМ-2022: Агуэро поселился в одной комнате с Месси – кум настраивает Лионеля на финал против Франции
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) одобрила запрос Лионеля Месси на пребывание Серхио Агуэро в расположении сборной 24/7.
Бывший нападающий сборной Аргентины не просто тренируется вместе с национальной командой, но и с недавних пор живёт вместе с ней. Как информирует Tyc Sports, Кун поселился в одном номере с капитаном команды и по совместительству со своим кумом Лионелем Месси.
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Это случилось после полуфинального матча с Хорватией. Месси попросил аргентинскую Ассоциацию футбола разрешить Агуэро находиться в расположении сборной 24 часа в сутки, и получил одобрение. Этот шаг призван помочь Лео подготовиться к матчам ЧМ-2022 ментально.
Сообщается, что на вчерашней тренировке Агуэро забил красивый гол.
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