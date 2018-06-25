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ЧМ-2018: защитник Панамы Балой стал самым возрастным дебютантом Мундиаля, который забил гол

24 июня 17:13 48 Читати українською
ЧМ-2018: защитник Панамы Балой стал самым возрастным дебютантом Мундиаля, который забил гол
Гол Балоя в ворота Англии / Getty Images

Фелипе Балой отличился в ворота сборной Англии и стал самым старшим дебютантом чемпионатов мира, который забил гол.

Сборная Панамы с треском проиграла сборной Англии (1:6) и досрочно потеряла шансы на выход из группы G на ЧМ-2018.

В этом матче защитник Фелипе Балой забил первый исторический гол Панамы на чемпионате мира.

Кроме этого, он стал самым возрастным дебютантом, который забил на Мундиале. На момент гола Балою 37 лет и 120 дней и игрок превзошел форварда Аргентины Мартина Палермо (36 лет и 227 дней).

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Рекорды Англия Англия Панама Панама Англия - Панама Фелипе Балой Фелипе Балой
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