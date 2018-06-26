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ЧС-2018: єгипетський телеексперт помер після поразки його збірної від Саудівської Аравії

09:57 661 Читать на русском
ЧС-2018: єгипетський телеексперт помер після поразки його збірної від Саудівської Аравії
Єгипет після поразки Саудівській Аравії / Getty Images

Колишній тренер Замалека та футбольний телеексперт Абдул Рахім Мохаммед помер незабаром після програного матчу збірною Єгипту на чемпіонаті світу.

Абдул Рахім Мохаммед переглядав з колегами матч Саудівська Аравія – Єгипет у центральній телевізійній студії Каїра, після чого мав вийти в ефір для аналізу зустрічі. Втім, у компенсований час поєдинку єгиптяни пропустили вирішальний гол і програли, а Мохаммед відчув різке погіршення здоров'я.

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Він втратив свідомість і впав на землю. Ні перша допомога в телестудії, ні швидка реакція лікарів не врятували його від смерті, повідомляє єгипетський портал Youm7.

Розповідаючи про цю ситуацію, його колеги наголошували, що Мохаммед не скаржився на проблеми зі здоров'ям, але занадто емоційно реагував на помилки збірної у грі з саудитами.

Нагадаємо, що Єгипет в 3 турі групового раунду ЧС-2018 на останніх хвилинах сенсаційно поступився Саудівській Аравії – 2:1.

ЧС-2018 3 тур

Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Саудівська Аравія - Єгипет
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