ЧС-2018: єгипетський телеексперт помер після поразки його збірної від Саудівської Аравії

Колишній тренер Замалека та футбольний телеексперт Абдул Рахім Мохаммед помер незабаром після програного матчу збірною Єгипту на чемпіонаті світу.

Абдул Рахім Мохаммед переглядав з колегами матч Саудівська Аравія – Єгипет у центральній телевізійній студії Каїра, після чого мав вийти в ефір для аналізу зустрічі. Втім, у компенсований час поєдинку єгиптяни пропустили вирішальний гол і програли, а Мохаммед відчув різке погіршення здоров'я.

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Він втратив свідомість і впав на землю. Ні перша допомога в телестудії, ні швидка реакція лікарів не врятували його від смерті, повідомляє єгипетський портал Youm7.

Розповідаючи про цю ситуацію, його колеги наголошували, що Мохаммед не скаржився на проблеми зі здоров'ям, але занадто емоційно реагував на помилки збірної у грі з саудитами.

Нагадаємо, що Єгипет в 3 турі групового раунду ЧС-2018 на останніх хвилинах сенсаційно поступився Саудівській Аравії – 2:1.