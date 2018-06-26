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ЧМ-2018: египетский телеэксперт умер после поражения его сборной от Саудовской Аравии

09:57 116 Читати українською
ЧМ-2018: египетский телеэксперт умер после поражения его сборной от Саудовской Аравии
Египет после поражения Саудовской Аравии / Getty Images

Бывший тренер Замалек и футбольный телеэксперт Абдул Рахим Мохаммед умер вскоре после проигранного матча сборной Египта на чемпионате мира.

Абдул Рахим Мохаммед смотрел с коллегами матч Саудовская Аравия – Египет в центральной телевизионной студии Каира, после чего должен был выйти в эфир для анализа встречи. Впрочем, в компенсированное время поединка египтяне пропустили решающий гол и проиграли, а Мохаммед почувствовал резкое ухудшение здоровья.

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Он потерял сознание и упал на землю. Ни первая помощь в телестудии, ни быстрая реакция врачей не спасли его от смерти, сообщает египетский портал Youm7.

Рассказывая об этой ситуации, его коллеги отмечали, что Мохаммед не жаловался на проблемы со здоровьем, но слишком эмоционально реагировал на ошибки сборной в игре с саудитами.

Напомним, что Египет в 3 туре группового раунда ЧМ-2018 на последних минутах сенсационно уступил Саудовской Аравии – 2:1.

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
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ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия - Египет
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