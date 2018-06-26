ЧМ-2018: египетский телеэксперт умер после поражения его сборной от Саудовской Аравии

Бывший тренер Замалек и футбольный телеэксперт Абдул Рахим Мохаммед умер вскоре после проигранного матча сборной Египта на чемпионате мира.

Абдул Рахим Мохаммед смотрел с коллегами матч Саудовская Аравия – Египет в центральной телевизионной студии Каира, после чего должен был выйти в эфир для анализа встречи. Впрочем, в компенсированное время поединка египтяне пропустили решающий гол и проиграли, а Мохаммед почувствовал резкое ухудшение здоровья.

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Он потерял сознание и упал на землю. Ни первая помощь в телестудии, ни быстрая реакция врачей не спасли его от смерти, сообщает египетский портал Youm7.

Рассказывая об этой ситуации, его коллеги отмечали, что Мохаммед не жаловался на проблемы со здоровьем, но слишком эмоционально реагировал на ошибки сборной в игре с саудитами.

Напомним, что Египет в 3 туре группового раунда ЧМ-2018 на последних минутах сенсационно уступил Саудовской Аравии – 2:1.