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ЧС-2018: шість вболівальників збірної Мексики були вбиті під час перегляду матчу проти Південної Кореї

24 червня 14:15 2222 Читать на русском
ЧС-2018: шість вболівальників збірної Мексики були вбиті під час перегляду матчу проти Південної Кореї
Вболівальники збірної Мексики

Шість мексиканських фанатів були вбиті під час перегляду матчу 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 між їхньою збірною та Південною Кореєю (2:1).

Вбивства стались у одному з приватних будинків мексиканського міста Сьюдад-Хуарес. Сім чоловіків зібрались для перегляду матчу ЧС-2018, однак під час поєдинку в дім увірвались бандити зі зброєю.

Шість вболівальників було вбито, ще один отримав важкі поранення. Зараз поліція розшукує вбивць, інформує El Universal.

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Нагадаємо, Мексика підтвердила свій статус команди-відкриття турніру та перемогла Південну Корею. Чічаріто і Ко вже мають 6 очок в активі та лише дивом можуть не вийти в 1/8 фіналу ЧС. Цікаво, що окрасою матчу став гол південнокорейця Хин Мін Сона, який забив м'яч з-за меж штрафного майданчика. Так що мексиканці перемогли не без проблем, але з міцним характером.

ЧС-2018 2 тур

Південна Корея - Мексика: Субота 23 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
1 : 2
Мексика
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ЧС 2018 футбольні фанати Мексика Мексика Південна Корея - Мексика
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