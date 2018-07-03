ЧС-2018: японські вболівальники прибрали за собою сміття після матчу проти Бельгії

Фанати збірної Японії продовжили підтримувати чистоту на російських стадіонах.
Вболівальники збірної Японії за традицією прибрали за собою сміття на Ростов-Арені після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 з Бельгією (2:3).
Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу
Фанати з Азії наводили порядок на трибунах після всіх чотирьох матчів на турнірі. До цього вони грали в Саранську, Єкатеринбурзі та Волгограді.
Нагадаємо, після поразки від збірної Бельгії, японці покидають Мундіаль.
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