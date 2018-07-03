ЧС-2018: японські вболівальники прибрали за собою сміття після матчу проти Бельгії

Фанати збірної Японії продовжили підтримувати чистоту на російських стадіонах.

Вболівальники збірної Японії за традицією прибрали за собою сміття на Ростов-Арені після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 з Бельгією (2:3).

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Фанати з Азії наводили порядок на трибунах після всіх чотирьох матчів на турнірі. До цього вони грали в Саранську, Єкатеринбурзі та Волгограді.

Нагадаємо, після поразки від збірної Бельгії, японці покидають Мундіаль.

Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры



Вы просто супер, болельщики сборной Японии #JPN! pic.twitter.com/vFuxNGuce3 — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 2 липня 2018 р.

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