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ЧС-2018: японські вболівальники прибрали за собою сміття після матчу проти Бельгії

13:23 552 Читать на русском
ЧС-2018: японські вболівальники прибрали за собою сміття після матчу проти Бельгії
Японський вболівальник / Фото з соцмереж

Фанати збірної Японії продовжили підтримувати чистоту на російських стадіонах.

Вболівальники збірної Японії за традицією прибрали за собою сміття на Ростов-Арені після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 з Бельгією (2:3).

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Фанати з Азії наводили порядок на трибунах після всіх чотирьох матчів на турнірі. До цього вони грали в Саранську, Єкатеринбурзі та Волгограді.

Нагадаємо, після поразки від збірної Бельгії, японці покидають Мундіаль.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Японія Японія Японія
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