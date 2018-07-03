ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча против Бельгии

Фанаты сборной Японии продолжили поддерживать чистоту на российских стадионах.

Болельщики сборной Японии по традиции убрали за собой мусор на Ростов-Арене после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Бельгией (2:3).

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Фанаты из Азии наводили порядок на трибунах после всех четырех матчей на турнире. До этого они играли в Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.

Напомним, после поражения от сборной Бельгии, японцы покидают Мундиаль.

Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры



Вы просто супер, болельщики сборной Японии #JPN! pic.twitter.com/vFuxNGuce3 — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 2 липня 2018 р.

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