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ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча против Бельгии

13:23 73 Читати українською
ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча против Бельгии
Японский болельщик / Фото из соцсетей

Фанаты сборной Японии продолжили поддерживать чистоту на российских стадионах.

Болельщики сборной Японии по традиции убрали за собой мусор на Ростов-Арене после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Бельгией (2:3).

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Фанаты из Азии наводили порядок на трибунах после всех четырех матчей на турнире. До этого они играли в Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.

Напомним, после поражения от сборной Бельгии, японцы покидают Мундиаль.

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ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония Япония Япония
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