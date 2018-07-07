toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
РОСІЯ - ХОРВАТІЯ ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Бразилія хоче продовжити контракт з Тіте, незважаючи на виліт з ЧС-2018

11:30 104 Читать на русском
Бразилія хоче продовжити контракт з Тіте, незважаючи на виліт з ЧС-2018
Тіте / Фото з соцмереж

Бразильська конфедерація футболу хоче продовжити співпрацю з Тіте ще на чотири роки навіть попри виліт збірної Бразилії з ЧС-2018.

Бразильська конфедерація футболу позитивно оцінює роботу Тіте на тренерському містку "Селесао" та хоче продовжити з ним контракт на чотири роки, інформує Globo Esporte.

ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: Азар, де Брюйне та компанія "викидають" останню неєвропейську збірну з турніру

Відзначимо, Тіте став головним тренером збірної Бразилії у 2016 році. На той момент бразильці займали 6 місце в південноамериканському відбірковому етапі до ЧС-2018.

Під його керівництвом бразильці посіли перше місце у відборі, вигравши 10 поєдинків.

Нагадаємо, вчора збірна Бразилії програла Бельгії поєдинок 1/4 фіналу Мундіалю (1:2).

Паулінью: Поразка від Бельгії більш болюча, ніж від Німеччини на ЧС-2014

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Тіте Тіте Бразилія Бразилія Бразилія - Бельгія ЧС 2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
51
хв
Швеція
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук