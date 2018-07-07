Бразилія хоче продовжити контракт з Тіте, незважаючи на виліт з ЧС-2018

Бразильська конфедерація футболу хоче продовжити співпрацю з Тіте ще на чотири роки навіть попри виліт збірної Бразилії з ЧС-2018.

Бразильська конфедерація футболу позитивно оцінює роботу Тіте на тренерському містку "Селесао" та хоче продовжити з ним контракт на чотири роки, інформує Globo Esporte.

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Відзначимо, Тіте став головним тренером збірної Бразилії у 2016 році. На той момент бразильці займали 6 місце в південноамериканському відбірковому етапі до ЧС-2018.

Під його керівництвом бразильці посіли перше місце у відборі, вигравши 10 поєдинків.

Нагадаємо, вчора збірна Бразилії програла Бельгії поєдинок 1/4 фіналу Мундіалю (1:2).

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