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ЧС-2018: у Парижі пройшов парад на честь перемоги Франції – найкращі миттєвості

12:30 460 Читать на русском

Збірна Франції тріумфально повернулась додому, вдруге у своїй історії ставши чемпіоном світу. На вулицях Парижа відбувалось без перебільшення божевілля.

Франція стала переможцем чемпіонату світу-2018. У фіналі команда Дешама перемогла Хорватію з рахунком 4:2. Таким чином французи вдруге у своїй історії стали чемпіонами світу (вперше у 1998 році на домашньому Мундіалі).

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму

У Парижі команду зустріли десятки тисяч вболівальників. Гравці та тренери на спеціальному автобусі проїхались вулицями міста, подякували вболівальникам за підтримку, а потім зустрілись з представниками влади.

До слова, Хорватія та Бельгія, які посіли друге та третє місця відповідно, теж отримали теплий прийом на батьківщині.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

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