ЧМ-2018: в Париже прошел парад в честь победы Франции – лучшие мгновения

Сборная Франции триумфально вернулась домой, во второй раз в своей истории став чемпионом мира. На улицах Парижа происходило без преувеличения безумие.

Франция стала победителем чемпионата мира-2018. В финале команда Дешама победила Хорватию со счетом 4:2. Таким образом французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира (впервые в 1998 году на домашнем Мундиале).

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В Париже команду встретили десятки тысяч болельщиков. Игроки и тренеры на специальном автобусе проехались по улицам города, поблагодарили болельщиков за поддержку, а затем встретились с представителями власти.

К слову, Хорватия и Бельгия, занявшие второе и третье места соответственно, тоже получили теплый прием на родине.

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