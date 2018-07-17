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ЧМ-2018: в Париже прошел парад в честь победы Франции – лучшие мгновения

12:30 63 Читати українською

Сборная Франции триумфально вернулась домой, во второй раз в своей истории став чемпионом мира. На улицах Парижа происходило без преувеличения безумие.

Франция стала победителем чемпионата мира-2018. В финале команда Дешама победила Хорватию со счетом 4:2. Таким образом французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира (впервые в 1998 году на домашнем Мундиале).

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В Париже команду встретили десятки тысяч болельщиков. Игроки и тренеры на специальном автобусе проехались по улицам города, поблагодарили болельщиков за поддержку, а затем встретились с представителями власти.

К слову, Хорватия и Бельгия, занявшие второе и третье места соответственно, тоже получили теплый прием на родине.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

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