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ЧС-2018: Збірна Хорватії прибула у Загреб

20:12 602 Читать на русском
ЧС-2018: Збірна Хорватії прибула у Загреб
ЧС-2018: Збірна Хорватії прибула у Загреб

Збірна Хорватії, яка на чемпіонаті світу-2018 завоювала друге місце, повернулася додому.

Срібний призер чемпіонату світу-2018 збірна Хорватії прибула у Загреб, повідомляє Twitter команди.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Шанувальники збірної влаштували своїм улюбленцям грандіозний прийом.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2018 Хорватія поступилася Франції з рахунком 2:4.

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Хорватія Хорватія ЧС 2018
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