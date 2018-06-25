Іран – Португалія, Іспанія – Марокко: анонс матчів ЧС-2018

Іран зустрінеться з Португалією, а Іспанія протистоятиме Марокко у матчах 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Анонс матчів читайте на сайті "Футбол 24".

Іран – Португалія

25 червня, 21:00. Саранськ, стадіон Мордовія Арена

Головний арбітр: Енріке Касерес (Парагвай)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Португалія та Іран проведуть справжній матч за життя. Піренейці, які ділять з Іспанією першу сходинку в групі B (4 пункти), випереджають персів всього на одне очко. Команду Кейруша влаштує перемога з будь-яким рахунком, щоб пробитися у плей-офф, а Роналду та Ко вийдуть у 1/8 фіналу, навіть зігравши внічию. Однак португальці, звісно, розраховують на більше, адже хочуть фінішувати першими, щоб отримати слабшого суперника у раунді на вибування.

Іран – Португалія: прогноз на матч ЧС-2018

Португальці перед вирішальною грою проти Ірану розписали феєричну нічию з Іспанією (3:3), а потім мінімально обіграли Марокко (1:0). Чотири очки своїй команді приніс нестримний Кріштіану Роналду – поки що єдиний гравець збірної Португалії, який відзначається голами на ЧС-2018. КР7 перебуває серед лідерів бомбардирських перегонів, забивши 4 м'ячі. У матчі з Іраном Роналду, звісно, прагнутиме покращити свої показники, тим паче, що португальцям потрібно забивати якомога більше, адже при рівній кількості очок з Іспанією долю першої сходинки визначатиме різниця м'ячів.

Збірна Ірану вже стала одним з відкриттів турніру, перемігши Марокко (1:0), яке багато хто вважав третьою силою у цій групі, а потім "попивши крові" іспанцям (0:1). Одним з головних козирів персів перед матчем з Португалією повинен стати головний тренер Карлуш Кейрош. Він чудово знає слабкі та сильні сторони своїх співвітчизників. Кейрош раніше тренував 6 гравців з нинішнього складу збірної Португалії: Роналду, Патрісіу, Моутінью, Пепе, Бету та Бруну Алвеша.

Кадри

Фернанду Сантуш може розраховувати на усіх своїх футболістів. Моутінью, участь якого перебувала під питанням через хворобу, встиг відновитись і тренувався в загальній групі перед матчем.

Ірану не допоможе хавбек Алі Карімі, а рішення щодо участі оборонця Хаджсафі прийматиметься в день гри.

Орієнтовні склади команд

Іран: Бейранванд, Сафі, Пурліганджі, Хоссейні, Резаеян, Езатолахі, Ансаріфард, Амірі, Ебрахімі, Джаханбахш, Азмун

Португалія: Патрісіу, Пепе, Фонте, Седрік, Геррейру, Моутінью, Карвалью, Бруну Фернандеш, Роналду, Андре Сілва, Гедеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Іспанія – Марокко

25 червня, 21:00. Калінінград, стадіон Калінінград

Головний арбітр: Равшан Ірматов (Узбекистан)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Марокко – єдина команда групи B, яка вже не має жодних турнірних завдань. Підопічні Ерве Ренара попри доволі непогану гру зазнали двох поразок в матчах проти Ірану (0:1) та Португалії (0:1). Відтак, на поле стадіону Калінінград марокканці виходитимуть лише з ціллю потішити власних уболівальників, які дуже круто підтримували команду на турнірі.

Іспанія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018

Іспанія разом з португальцями очолює квартет, випереджаючи своїх географічних сусідів за додатковими показниками. Підопічним Єрро, які намучились в попередньому матчі з Іраном (1:0) дуже важливо здобути перемогу, щоб вийти у плей-офф з першого місця. Зважаючи на важливість забитих та пропущених м'ячів "Ла Роха", звісно ж, повинна бити Марокко з якомога більшим рахунком. Допомогти "Червоній Фурії" комфортно обіграти марокканців покликаний нападник Сельти Яго Аспас, який, за прогнозами іспанських ЗМІ, складе компанію Дієго Кості в атаці з перших хвилин.

До речі, існує варіант, при якому Іспанія може й не вийти у плей-офф чемпіонату світу. Такий розвиток подій можливий, якщо команда Єрро, для прикладу, поступиться Марокко з різницею у два та більше м'ячів, а Іран мінімально обіграє Португалію. Звичайно, що такий розвиток подій – із розряду фантастики, однак на цьому Мундіалі, здається, можливо абсолютно усе.

Кадри

За день до гри Пепе Рейна та Начо пропустили тренування в загальній групі збірної Іспанії, працюючи індивідуально в тренажерному залі. Однак до матчу з Марокко вони, швидше за все, підійдуть в повній бойовій готовності, хоча й не мають багато шансів вийти на поле.

Збірна Марокко буде змушена обходитись без захисника Бенассера, який зазнав травми на тренуванні. А ось Амрабат, у якого були підозри на струс мозку, найпевніше зможе взяти участь в грі.

Орієнтовні склади команд

Іспанія: Де Хеа, Альба, Рамос, Піке, Карвахаль, Коке, Тьяго, Іско, Сілва, Коста, Аспас

Марокко: Мохамеді, Ашраф, Саїсс, Бенатія, Менділ, Ель-Ахмаді, Зієш, Буссуфа, Беланда, Амрабат, Бутаїб

Прогноз "Футбол 24" – 2:0