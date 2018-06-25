ЧС-2018: команди вперше за 28 років забили 14 голів за один ігровий день

24 червня у трьох матчах ЧС-2018 було забито одразу 14 голів. Востаннє подібне траплялось ще у 1990 році на Мундіалі в Італії.

У трьох поєдинках чемпіонату світу-2018, що проходили 24 червня, команди зуміли відзначитись одразу 14-ми голами. Це найкращий показник з 10 червня 1990 року, інформує Opta.

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У той день також було забито 14 голів в матчах США – Чехословаччина (1:5), Бразилія – Швеція (2:1) та ФРН – Югославія (4:1). Статистика враховує лише ті дні, у яких було зіграно 3 поєдинки протягом одного дня.

Нагадаємо, вчора Англія розбила Панаму (6:1), Японія та Сенегал розійшлися миром (2:2), а Колумбія розгромила Польщу (3:0).