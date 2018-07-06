ЧС-2018: Суарес вважає, що Уругваю не вистачило Кавані

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес прокоментував поразку від національної команди Франції в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Є футболісти, дуже важливі для команди. Такі як Кавані, наприклад. Не хочу применшувати нашу силу, але його не вистачало сьогодні. Але ми також повинні звинувачувати і самих себе. Помилка Муслери? Таке трапляється... Один раз із тисячі.

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Ми відчували, що можемо пройти далі в турнірі. Збірна Франції нічим не краще Уругваю, але це досвідчений турнірній боєць.

Коли ми пропустили, було вже складно щось створювати попереду. Уругвай опинився в дуже складній частині сітки – Португалія, Франція ... Але фаворитів тут не було. На ЧС усі рівні", – цитує Суареса ТАСС.