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ЧС-2018: Суарес вважає, що Уругваю не вистачило Кавані

22:08 34 Читать на русском
ЧС-2018: Суарес вважає, що Уругваю не вистачило Кавані
Луїс Суарес / фото: ФІФА

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес прокоментував поразку від національної команди Франції в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Є футболісти, дуже важливі для команди. Такі як Кавані, наприклад. Не хочу применшувати нашу силу, але його не вистачало сьогодні. Але ми також повинні звинувачувати і самих себе. Помилка Муслери? Таке трапляється... Один раз із тисячі.

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Ми відчували, що можемо пройти далі в турнірі. Збірна Франції нічим не краще Уругваю, але це досвідчений турнірній боєць.

Коли ми пропустили, було вже складно щось створювати попереду. Уругвай опинився в дуже складній частині сітки – Португалія, Франція ... Але фаворитів тут не було. На ЧС усі рівні", – цитує Суареса ТАСС.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
Уругвай - Франція ЧС 2018 Уругвай Уругвай Луїс Суарес Луїс Суарес
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