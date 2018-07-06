ЧМ-2018: Суарес считает, что Уругваю не хватило Кавани

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение от национальной команды Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Есть футболисты, очень важны для команды. Такие как Кавани, например. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его не хватало сегодня. Но мы также должны винить и самих себя. Ошибка Муслеры? Такое случается... Раз из тысячи.

ЧМ-2018 Франция - Уругвай: жалкая реакция на трагическую игру, выход в полуфинал за 2 удара и с рекордомМы чувствовали, что можем пройти дальше в турнире. Сборная Франции ничем не лучше Уругвая, но это опытный турнирной боец.

Когда мы пропустили, было уже сложно что-то создавать впереди. Уругвай оказался в очень сложной части сетки – Португалия, Франция... Но фаворитов здесь не было. На ЧМ все равны", – цитирует Суареса ТАСС.