ЧС-2018: стало відомо, кому Роббі Вільямс показав непристойний жест – зізнання подруги співака

Подруга британського співака Роббі Вільямса розповіла, кому був адресований непристойний жест виконавця на церемонії відкриття ЧС-2018.

За словами подруги співака, даний жест адресувався британському парламенту, оскільки Вільямс в Англії перебуває під великим тиском, повідомляє Комсомольська правда.

ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

Видання спеціально зв'язалось із знайомою співака, яка вже 10 років живе у Великобританії. За словами жінки, ім'я якої не розголошується, Вільямса звинувачують у зв'язках з Володимиром Путіним, хоча вони навіть не бачились.

Крім того, як зазначається, співак за свій виступ у Росії не отримав жодного цента.

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