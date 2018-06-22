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ЧС-2018: стало відомо, кому Роббі Вільямс показав непристойний жест – зізнання подруги співака

16 червня 09:27 1567 Читать на русском
ЧС-2018: стало відомо, кому Роббі Вільямс показав непристойний жест – зізнання подруги співака
Роббі Вільямс / фото: Reuters

Подруга британського співака Роббі Вільямса розповіла, кому був адресований непристойний жест виконавця на церемонії відкриття ЧС-2018.

За словами подруги співака, даний жест адресувався британському парламенту, оскільки Вільямс в Англії перебуває під великим тиском, повідомляє Комсомольська правда.

ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

Видання спеціально зв'язалось із знайомою співака, яка вже 10 років живе у Великобританії. За словами жінки, ім'я якої не розголошується, Вільямса звинувачують у зв'язках з Володимиром Путіним, хоча вони навіть не бачились.

Крім того, як зазначається, співак за свій виступ у Росії не отримав жодного цента.

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Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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ЧС 2018 футбольні курйози Росія - Саудівська Аравія
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