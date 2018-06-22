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ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

14 червня 21:36 2580 Читать на русском
ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття
Роббі Вільямс / Фото Reuters

Британський співак Роббі Вільямс виступив на відкритті чемпіонату світу-2018 в Росії та відзначився неоднозначним жестом на камеру.

На церемонію відкриття ЧС-2018 в Росії запросили епатажного британського співака Роббі Вільямса.

Британець славиться своєю скандальною поведінкою і церемонія на стадіоні Лужники теж не стала винятком.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

У мережі з'явилось фото, на якому Вільямс під час свого виступу показує середній палець в одну із камер.

Нагадаємо, матч-відкриття чемпіонату світу між Росією та Саудівською Аравією завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018
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