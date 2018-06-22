ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

Британський співак Роббі Вільямс виступив на відкритті чемпіонату світу-2018 в Росії та відзначився неоднозначним жестом на камеру.

На церемонію відкриття ЧС-2018 в Росії запросили епатажного британського співака Роббі Вільямса.

Британець славиться своєю скандальною поведінкою і церемонія на стадіоні Лужники теж не стала винятком.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

У мережі з'явилось фото, на якому Вільямс під час свого виступу показує середній палець в одну із камер.

Нагадаємо, матч-відкриття чемпіонату світу між Росією та Саудівською Аравією завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.